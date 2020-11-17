Хотел уехать к маме: волгоградец угнал машину такси, угрожая ножом водителю

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области полиция задержала рецидивиста, который угнал машину такси. Ночью 16 ноября в дежурную часть в Волжском обратился 29-летний таксист с заявлением о вооруженном угоне «Лады Гранты». По тревоге на поиск автомобиля выехали полицейские наряды и патрули. Спустя час они нашли автомобиль в дачном обществе. Но внутри никого не было. А через некоторое время полицейские задержали и угонщика. Им оказался 24-летний ранее судимый волжанин. От него разило алкоголем.

Парень решил на такси съездить к своей маме в СНТ. Он вызвал машину через диспетчера. Как только автомобиль приехал, вооружился ножом и стал угрожать водителю. Преступник сам сел за руль и поехал в дачный массив. Но по дороге встал – закончился бензин. Тогда рецидивист бросил машину и скрылся.

Сейчас для задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Возбуждено уголовное дело. Жителю Волжского грозит до 12 лет тюрьмы.