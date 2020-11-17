Карантин по коронавирусу в Волгоградской области объявлен в 31 школе

На карантине по ковиду 57 классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в Волгоградской области заболевают жители всех возрастов. Не обходит ковид детей и подростков. В случае, когда заболевают школьники, в классах сразу же объявляют карантин. Для перевода на дистанционное обучение достаточно одного ученика с положительным тестом. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, на сегодняшний день на карантине из-за единичных случаев заболевания COVID-19 находятся 57 классов в 31 школе Волгоградской области.

- В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в своем учреждении руководство школы вправе самостоятельно принимать решения по корректировке расписания и выбирать оптимальную форму обучения, отталкиваясь от конкретной ситуации, - дополнили в комитете образования.

При этом власти региона не рассматривают возможность всеобщего перевода школьников на дистанционное обучение. Помимо коронавирусного карантина, занятия в школах прекращаются из-за гриппа и ОРВИ. По этой причине на домашнее обучение перешли 3 класса в 3 общеобразовательных учреждениях.