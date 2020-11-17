Область завалило, Волгоград готовится: 52 машины всю ночь чистили волгоградские трассы от снега

Техника готова чистить улицы Волгограда, но снега пока дождаться не могут. Фото: администрация области.

В ближайшие часы циклон со стороны Ростовской области должен принести снег и в Волгоград. Власти города-героя уже к этому готовятся и заправили бензином все снегоуборочные машины. Готовы тонны песко-соляной смеси. А в области дорожники уже провели бессонную ночь, высыпав на дороги 207 тонн противогололедных материалов. К утру 17 ноября в 60 километрах от Волгограда уже лежали сугробы. Еще вчера вечером засыпало Чернышковский, Суровикинский, Светлоярский, Калачевский и другие районы. Только в областном центре нет ни одной снежинки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, на расчистку трасс выехали 52 машины, 37 из которых – это КДМ, им помогали 15 автогрейдеров и погрузчиков. Всего же областные трассы от снега готовы чистить 500 машин, если это понадобится.

Администрация Волгограда тоже прошлой ночью провела первую обработку дорог от гололеда, разливая бишофит на спусках, подъемах, опасных и важных перекрестках. Но в этот вторник городские власти не советуют никому выезжать из дома на летней резине. И заранее просят быть готовыми к возможным пробками, связанным с уборкой улиц дорожной техникой.