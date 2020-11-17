В Волгограде закрыли ярмарку пальто из-за ковидных нарушений

Ярмарка приостановила работу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Снова и снова кафе, парикмахерские и магазины Волгограда ловят на нарушении антикоронавирусных требований. Кто-то приостанавливает работу, кто-то платит штраф. На этот раз сотрудники управления Роспотребнадзора нашли нарушения на ярмарке пальто «Аркадия», которая работала в Доме офицеров. Пока волгоградские покупатели не смогут обновить там гардероб. Ярмарка закрыта до решения суда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, ранее ИП Тиуновой санитарные врачи выдали предписание о том, что необходимо сделать на ярмарке пальто «Аркадия» для борьбы с ковидом. Но после обследовали два торговых зала и обнаружили, что рециркуляторы там так и не появились, а посетителям не обеспечили возможность для дезинфекции рук. Проверяющие возбудили административное дело. Решение о мере наказания вынесет суд, а до тех пор работу ярмарки приостановили.