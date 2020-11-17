В центре Волгограда ребенок на самокате оказался под колесами машины

Детей и взрослых на самокатах на улицах города становится все больше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 18 ноября, в Центральном районе Волгограда 12-летний мальчик оказался под колесами автомобиля. 67-летний водитель за рулем «Renault Duster» ехал по улице Невской. Напротив дома №12в на дороге оказался школьник на самокате. Автомобилист не успел притормозить и сбил ребенка. На этом участке есть пешеходный переход без светофора. Однако сотрудникам ГИБДД еще предстоит выяснить, в каком именно месте мальчик пересекал проезжую часть. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, ребенок с различными травмами был доставлен скорой в больницу.

На магистрали «Москва-Волгоград» в Иловлинском районе 67-летний водитель направлялся в сторону областного центра. На 888 километре дороги он влетел в «КАМАЗ», которым управлял 47-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водитель и 60-летняя пассажирка легковушки. Их забрала неотложка.

ДТП в Городищенском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Городищенском районе на автодороге «Волгоград-Новый Рогачик» 32-летняя женщина на «Lifan Solano» не справилась с управлением, выехала за пределы трассы, после чего автомобиль перевернулся. Водителю потребовалась госпитализация.