Плохая видимость и сильный ветер: трассы Волгоградской области заметет метелью

В ночь с 16 на 17 ноября в Волгоградской области ожидаются неблагоприятные для автомобилистов погодные условия: местами трассы заметет метель, видимость снизится до 300-500 метров, также будет сильный ветер до 14 метров в секунду. Об этом сообщают сотрудники Гидрометцентра. Поэтому настоятельно водителям рекомендуют не только соблюдать ПДД, но и особенно внимательно передвигаться по ночной магистрали. Что касается дорожников, то они в полной готовности.

- В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалам готово задействовать до 184 единиц дорожной техники. Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ФКУ Упрдора.

Автомобилистам советуют «переобуться», ни в коем случае не выезжать на трассы на летней резине, чтобы не спровоцировать аварийные ситуации.