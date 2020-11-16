В Волгограде взяли под стражу студента из Йемена, убившего молотком земляка

Ворошиловский суд Волгограда решил взять под стражу 24-летнего студента из Йеменской Республики, который на днях жестоко расправился с приятелем. Трагедия произошла 12 ноября в общежитии по улице Циолковского: между земляками произошел конфликт.

- . В ходе ссоры подозреваемый взял с подоконника молоток и нанёс им один удар в область теменной части головы жертвы. В результате чего потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, следственный комитет возбудил два уголовных дело, в том число по статье «Убийство». Сотрудники регионального СКР выясняют обстоятельства случившегося. В СИЗО студент пробудет до 1 января, в это время сыщики будут собирать доказательства его причастности к преступлению.