17 ноября отключат свет в двух районах Волгограда

Света не будет весь день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградские энергетики продолжают ремонтировать городские сети. Начали воплощать в жизнь и очередное новшество – теперь электросчетчики ставят жильцам бесплатно. Но из-за этого жителям отдельных кварталов двух районов Волгограда придется во вторник потерпеть коммунальные страдания и посидеть без света. В графике отключений электричества на 17 ноября 2020 указаны Кировский и Ворошиловский районы. Затронут работы частный сектор и дачные общества.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Россети Юг – Волгоград», 17 ноября останутся без света жители Кировского, проживающие по адресам: Гастелло 3-7 и 2-6; Серафимовича, дома №1-7, 2-8; Радищева, №1-7, 2-8; Шлюзовая, №1-7, 2-8; а также переулков Добролюбова, дома №1-5 и 2-6; Дубовского. №1-3, 2-4; Сухореченского, №1-5, 2-8. Обесточат дома с 9 до 17 часов.

Также с 9 утра до 17 часов во вторник придется сидеть без удобств цивилизации жителям Ворошиловского района на улицах: Мицкевича, дома №34-56, 31-55; Грановитая, №34-62; Малыгина, №33-51, 34-54; Сафонова, №34-44, 33-41; Боровского. №37, 45, 34-42.

Остальным придется посидеть «во тьме» с 9.00 до 14.00. Затронут отключения улицы Алабяна, дома №1-25 и 2-26; Ангелиной, № 1-97, 2-68; Вишневского, 36 и 38; Калиновская, дома №21-81, 16-72; Купавинская, 21-95 и 24-66; Куприна, 2-34 и 36-102; Рублева, дома № 19-77, 28, 42-56; Спокойная, 18-26; Тирольская, 1-67 и 2-80; а также переулок Ягодный, дома 1-5 и 2-6; дачи в СНТ: Прогресс, Спартак, Отдых, Содружество. улица Благодатная. 38; Вознесенская, 1-21; Светлоградская, 25-57; Сердобская, 3; улицы в СНТ Дружба: Семенова-Тян-Шанского. 44/123, 44/121, 44/129, 44/142, 44/143, 44/148, 44/155, 44/120, 44/132, 44/136, 44/129-44/133, 44/115, 44/116, 44/117; в ПСО Победа дома на улицах: Неждановой, 10К/21-10К/31, 10К/20-10К/34, 10Д/112, 10Д/116, 10Д/118, 10Д/126, 15; Абрамов, 10Д/78, 78 массив основной; в СНТ Волжанин: улицы Вьюжная, 2/31, 1-113, 150-154; и Серноводская, №1, 3, 13, 14, 15, 31, 36, 46.