В Волгограде установили мемориальную доску на проходной разрушенного завода

Памятная доска заняла место на проспекте. Фото: мэрия

Утром 16 ноября на бывшей проходной бывшего метизного завода на проспекте Ленина, 59 Б, вновь появилась мемориальная доска в память о воинах 62-й Армии. Метизный завод стал полем боя в сентябре 1942 года. Здесь сражались части 10 стрелковой дивизии НКВД, 13-й гвардейской и 284-й стрелковых дивизий 62-й Армии. Именно здесь проявил себя снайпер Василий Зайцев.

После войны на ВЗТДиН увековечили подвиг бойцов. Но потом наступили годы разрухи. Завода не стало. А мемориальные доски чудом в 90-х годах сохранились в гараже сорок лет отработавшего на метизном волгоградца Дмитрия Грубникова. Спустя годы, он написал письмо в администрацию города с просьбой вернуть памятную табличку на место. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, власти идею заводчанина поддержали, депутаты гордумы приняли соответствующее решение 20 сентября.

- В 90-е годы все в деньги ударились, в рыночную экономику. Зарплату на заводе не платили. Эта мраморная доска валялась как мусор, ее хотели сдать. Я ее тогда в сарай на территории завода спрятал. Потом и этот сарай сказали освободить, я перевез ее в гараж. Потом доску снова вернули на завод, оттуда отвезли в музей, - рассказывает о мытарствах Дмитрий Грубников.

Теперь на бывшей проходной канувшего в Лету завода вновь можно прочесть: «Здесь находились блиндажи войск 62-й Армии генерала Чуйкова, которые в ожесточенных боях отстояли Сталинград».