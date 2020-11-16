Волгоградцы направили открытое письмо губернатору с просьбой оставить местное время

Фото администрации ВО.

Даже коронавирус не затмил в Волгограде часовую тему, споры вокруг перевода стрелок никак не утихают. Сегодня, 16 ноября, волгоградские сторонники местного времени направили губернатору региона Андрею Бочарову открытое письмо, в котором просят сохранить нынешний часовой пояс и больше не переводить стрелки.

"Андрей Иванович, мы просим защитить нас! Жизнь и благополучие жителей Волгоградской области находятся под угрозой», - так начинается послание. А далее следует большой перечень, почему они считают результаты июньского опроса не верными и от чего глава региона должен их защитить. В частности, активисты приводят аргументы, что переход на шкалу времени UTC+3 приведет к потере более 200 часов светлого времени и это скажется на здоровье волгоградцев.

«Волгоград полвека (с 1930 по 1980 годы) жил в часовой зоне (МСК+1; UTC+4). С этим временем наш город пережил войну и отстроился заново, да и сам город был назван Волгоградом (в 1961 году). Поэтому заявляем: «Мы хотим жить и трудиться по волгоградскому времени!» Мы просим вас увидеть нас – простых людей, за которых стоит бороться, и вступить в бой за лучшее время для Волгоградской области» - пишут в письме главе региона.

Напомним, в 2018-м на референдуме жители Волгоградской области поддержали идею перейти в другой часовой пояс – за проголосовали 58% человек. Однако затем появилось большое число недовольных отличным от Москвы временем. В июле этого года состоялся опрос населения, по итогам которого 66% проголосовавших высказались за возврат к московскому времени. Областные парламентарии составили законопроект «Об исчислении времени», в котором просят Государственную Думу сменить часовой пояс в Волгоградской области. В ноябре законопроект будет на обсуждении парламента. Чтобы не допустить возврата к московскому времени, волгоградцы стали устраивать пикеты, флешмобы и заваливать письмами все инстанции. Даже собрали сотни тысяч подписей за местное время и отправили в Госдуму.