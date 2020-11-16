Два фазана – два года колонии: под Волгоградом поймали браконьера

Два фазана - два года тюрьмы грозит браконьеру. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Уголовное дело за «Незаконную охоту» могут возбудить в отношении 71-летнего жителя Волжского. За двух убитых фазанов ему грозит целых два года колонии. Как признался сам браконьер, утром 15 ноября он вместе с 40-летним приятелем отправился на рыбалку в Среднеахтубинский район в природоохранную зону. И зачем-то прихватил с собой ружье «ТОЗ-87М», хотя охотиться в тех местах строго запрещено.

- Пока его товарищ занялся рыбной ловлей, мужчина отправился вглубь леса и отстрелил там, не имея на это лицензии, двух фазанов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Браконьера задержали полицейские. В багажнике и на заднем сидении нашли доказательства нарушения закона и теперь решают вопрос о возбуждении дела. Также экспертам предстоит установить размер причиненного природе ущерба.