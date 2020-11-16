Волгоградка пыталась присвоить квартиру умершей соседки

47-летней жительнице Краснооктябрьского района Волгограда светит до десяти лет тюрьмы после того, как она попыталась оформить на себя квартиру своей умершей соседки. Сделала она это с помощью поддельной подписи на документе дарения, затем обратилась в суд, чтобы признать право собственности. Однако служитель Фемиды решил проверить подлинность документа и назначил экспертизу: подпись оказалась фальшивой.

Побоявшись наказания, волгоградка попросила оставить ее дело без рассмотрения, но это было невозможно: она нарушила закон и попала под следствие. В отношении женщина возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сыщики собрали достаточно доказательств вины подозреваемой.

- Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.