Волгоградка через суд добилась страховых выплат после смерти сына

Волгоградский областной суд защитил права жительницы города-героя, которая находилась на иждивении сына, а после его смерти не могла себя обеспечить. Ей полагались страховые выплаты по случаю потери кормильца, однако Фонд социального страхования и суд первой инстанции отказали: не было доказательств. Женщина лишь рассказала, что ее пенсии хватает только на продукты, а за коммуналку платил погибший на рабочей площадке буровой установки сын. В областном суде более внимательно отнеслись к иску и внимательно изучили материалы дела.

- На момент смерти сына истец являлась нетрудоспособной. Суд апелляционной инстанции установил факт нахождения истца на иждивении сына по день его смерти, а также право на получение страховых выплат, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.