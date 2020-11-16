Волгоградец показал с высоты птичьего полета руины судостроительного завода

Скрин вмдео Александра Блинкова.

«Сталинградская судоверфь выпускает крупнейшие в мире речные танкеры», - голос из фильма прошлого века, который рассказывал об успехах и достижениях волгоградского судостроительного завода. А на видео руины – то, что осталось сейчас от некогда передового предприятия. Квадрокоптер волгоградского видеоблогера Александра Блинкова пролетел над территорией завода, и показал, как уныло и безжизненно сегодня выглядит ВСЗ.

«Остатки великой цивилизации» - так описал увиденное автор проекта «Волгоградсверху» Александр Блинков.

Сегодня здесь мертвая зона. Полуразрушенные цеха с разбитыми стеклами, груды ржавого металла, осколки и пустота.

«Фильм ужасов», «Чернобыль», «Сталкер-2», «Апокалипсис», - волгоградцы пытаются подобрать эпитеты, чтобы описать ужас увиденного.

«А ведь я помню, когда в этих цехах кипела работа, было много станков и людей. Но завод пустили в разнос. Никто не вкладывал в замену оборудования и модернизацию, цеха постепенно развалились. Я сегодня поздно уже пить боржоми, его легче снести», - комментируют видео блогера в сети. - «Больно на это смотреть и выть хочется, но это надо показывать людям!», «.. А там стабильность раздирает паруса недотонувшей страны...»

Напомним, что Волгоградский судостроительный завод был одним из крупнейших предприятий на юге страны. Здесь производили дизель-электроходы, теплоходы, траулеры для Дальнего Востока и сухогрузы «река-море». Последний крупный заказ – танкеры для «ЛУКОЙЛа», после этого с 2009 года завод стал постепенно умирать. В 2010-м завод остановил производство, в 2013-м он был признан банкротом. Имущество предприятия так и не продали и он просто сгнивает.