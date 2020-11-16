У волгоградца отобрали ворованную машину, которую ему продал друг

49-летний житель Тракторозаводского района Волгограда даже после нескольких сроков за угоны и кражи все равно взялся на старое: в ноябре он угнал «ВАЗ-2114» и продал его своему знакомому из Городищенского за 60 тысяч рублей. Владелец машины пошел в полицию и написал заявление. К его счастью, "ласточку" нашли оперативно.

Сотрудники ГИБДД, имевшие ориентировку, остановили автомобиль на посту ДПС. Новый владелец крайне удивился, когда его попросили вернуть машину законному владельцу. Сам же подозреваемый снова стал фигурантом уголовного дела и ему светит тюрьма.

- В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Проводится расследование.