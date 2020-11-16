Стрелявшего из ружья в подростков волгоградца оставили под стражей

61-летний житель Волгограда стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким тяжким статьям после того, как открыл стрельбу со своего балкона в подростков. Инцидент произошел в Ворошиловском районе у дома №15 по улице Ростовской в конце октября 2020 года. Тогда нетрезвый волгоградец повздорил с группой ребят. Обидевшись, он поднялся в свою квартиру, взял ружье, в котором находилась дробь, и открыл огонь по несовершеннолетним.

- В результате чего двое подростков получили телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В итоге пенсионера взяли под стражу на период расследования и судебных тяжб, но тот не согласился с таким суровым решением и пытался его оспорить в областном суде. Однако стрелка оставили в СИЗО. В скором времени его ждет приговор.