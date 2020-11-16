Коммерсанта посадили на пять лет за подкуп от подрядчика при строительстве Волжской ГЭС

Волжский городской суд приговорил 57-летнего москвича к пяти годам колонии за коммерческий подкуп. Гендиректор одной из фирм должен был принять работы у подрядчика, который ремонтировал Волжскую ГЭС. Однако готов был не оценивать результаты, запросив за услугу деньги. Цена вопроса – полмиллиона рублей.

Сам же подрядчик, выполнивший работу на совесть, решил не нарушать закон и сообщил о подкупе в правоохранительные органы, поэтому задержали коммерсанта с поличным в присутствии сотрудников регионального УФСБ. Они же проводили расследование, а прокуратура настаивала на приличном сроке для преступника.

- С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.