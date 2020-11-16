В Волгограде и Камышине коронавирус бьет рекорды

У коронавируса нет границ, но самые большие очаги в крупных городах. Фото: Иван МАКЕЕВ

У коронавируса нет границ и уже практически не осталось уголка в Волгоградской области, куда б он не добрался. Но сегодня, 16 ноября, основные очаги сосредоточены в девяти районах области. Самая сложная обстановка – в Волгограде и Камышинском районе, там ковид бьет рекорды. В Воогограде за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 137 человек, в Камышинском – у 43 человек.

На удивление Волжский покинул список ковидных лидеров региона, и ситуация там стабилизировалась. За сутки там зафиксирован только 1 новый случай.

А вот в Светлоярском районе 13 случаев, в Котовском – 11. Никак не могут локализовать и вспышку коронавируса в Киквидзенском районе: там плюс 9 новых пациентов за сутки. Еще плюс 7 – в Еланском районе.

Еще в четырех районах области всего по два новых случая. В их числе Жирновский, Михайловский и Котельниковский. В Октябрьскоим районе – 1 случай.

Надо отметить, что после школьных каникул гораздо меньше стали фиксировать коронавирус у детей. К 16 ноября за сутки диагноз ковид пдтвердили всего у 4 детей от 7 до 14 лет. Основная масса болеющих сегодня – это люди в возрасте от 30 до 49 лет (таких 91 человек), и жителей от 50 до 64 лет (таких 75 человек). Много и волгоградцев из группы риска – старше 65-ти – таких 47 новых пациентов.