17-летнего волгоградца, убившего друга за металл, отправят в колонию

Ему всего 17 лет, а его уже судят за убийство. Причем этот волгоградский юноша убил не случайно, а целенаправленно. Избил до смерти старшего товарища. Убил за металл.

Напомним, эта жуткая историю произошла в августе 2020-го в Жирновском районе Волгоградской области. 48-летний местный житель и 17-летний подросток зарабатывали на жизнь тем, что собирали по хуторам металл и сдавали его на лом. В ночь с 22 на 23 августа они отправились в одно из сел района за очередной партией металлолома. Собрав изрядную кучу, они принялись делить «улов». На фоне этого и поругались. Да так, что в порыве гнева парень оторвал доску от забора, который был поблизости, сбил с ног товарища , а потом нанес несколько ударов по голове и туловищу. Мужчина скончался на месте.

- Свою вину подросток полностью признал. Проверил собранные следователями Жирновского МрСО СУ СК по региону материалы, прокуратура утвердила парню обвинительное заключение. Ожидать суда он будет, находясь под стражей, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.