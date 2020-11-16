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Общество

В Волгоградской области от COVID-19 умерли мужчина и три женщины

Самой младшей из них было всего 46 лет
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.

Фото администрации ВО.

Несмотря на то, что медики совершенствуют способы лечение коронавируса, спасать всех они еще не научились. С ростом числа пациентов в госпиталях, стало расти и число умерших. Раньше регистрировали по 1-2 летальных случая, сегодня, 16 ноября, подтвердили смерть сразу четверых от COVID-19. Среди них три женщины и мужчина. Старшей 75 лет, младшей – 46. Такую информацию «КП-Волгоград» сообщили в региональном оперштабе.

46-летняя женщина проживала в Волгограде. Почувствовав первые признаки недомогания, сразу к врачу не пошла, лечилась самостоятельно. Через неделю, когда состояние стало ухудшаться, пошла в поликлинику на обследование. Там у нее и подтвердили коронавирус и двухстороннюю пневмонию. Волгоградку тут же отправили в 1-ю больницу, где, несмотря на все усилия медиков, она скончалась. Говорят, у нее был сахарный диабет и хронические заболевания мочевыделительной системы.

Женщину 75 лет из Жирновского района привезли в местную ЦРБ уже в тяжелом состоянии.

- Где она заразилась, и сколько прошло времени с этого момента, установить не удалось. У женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а коронавирус лишь усугубил их течение, - говорят в региональном оперштабе.

Похожая история произошла и с 71-летней жительницей Волгограда. Женщину тоже привезли в госпиталь ветеранов уже в реанимацию, где она и скончалась.

Четвертая сегодняшняя жертва ковида – 62-летний мужчина из Волгограда. Он, надо сказать, лечится от ковида начал с первого же дня, но амбулаторное лечение результатов не принесло, поэтому его госпитализировали в больницу №4. Но спасти мужчину не удалось.

- Поступил уже с двухсторонней пневмонией. Имел сопутствующие хронические заболевания сердца и эндокринной системы, - уточняют в оперштабе.