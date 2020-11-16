Здравствуй, гололед: дороги Волгограда начали обрабатывать бишофитом

Дорожная техника находится в режиме готовности из-за непогоды.

Как и обещали синоптики, к 16 ноября в Волгоградскую область нагрянула зима – со снежком, морозом и гололедом. Ночью изрядно подморозило и дороги Волгограда покрылись тонким слоем льда. Чтобы утро в городе не обернулось «ледовым побоищем», коммунальщики всю ночь поливали дороги водным раствором бишофита.

- Ночью 16 ноября муниципальные службы провели первую в этом сезоне противогололедную обработку дорог. Использовали для этого водный раствор бишофита – самый эффективный в периоды слабо отрицательных температур. Первым делом полили спуски и подъемы, подъезды к предприятиям и перекрестки. Также обработали дорогу по улице Кубинская в Краснооктябрьском районе, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Днем 16 ноября в Волгограде и области обещают снегопад – где-то обильный, где-то вперемешку с дождем. Поэтому дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности. Уточнив, что запасов песко-соляной смеси и бишофита у муниципальных предприятий достаточно на всю зиму.

- Дежурные автомобили расположены во всех районах в оперативной доступности к участкам, где возможно образование наледи и гололедицы, - добавляют в администрации Волгограда.

Но просят водителей быть предельно бдительными на дорогах: «Выезжайте только на машинах оборудованных зимними шинами, в случае непогоды с пониманием отнестись к возможным затруднениям, связанным с работающей на дорогах спецтехникой».