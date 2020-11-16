В Волгограде обновили дорогу к роддому №1

Дорожники завершат работу в течение недели. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде рабочие МУП «Северное» уложили финишный слой асфальта на улице Жолудева, которая ведет к пожарной части и роддому №1. Осталось установить турникет и дорога будет как новенькая. Эта улица – одна из семи, которые отремонтировали в Тракторозаводском районе в этом году. Причем одна из тех четырех, что стояли в планах на 2021 год. Федеральный центр выделил региону дополнительные средства по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожное покрытие заменили на участке протяженностью более 800 метров, сделали примыкания, люки, до конца недели на Жолудева установят турникет. Обновили в этом году и участок улицы Мещерякова в границах улицы Жолудева и переулка Войкова.

- После основных магистралей и улиц общегородского значения в порядок приводят малые улицы, имеющие особое значение для жителей всего нескольких кварталов или ведущие к объектам здравоохранения и образования, - рассказали в мэрии.

Также на Тракторном в этом году сделали улицы Андреева, Грамши, еще идет ремонт на улице Патриса Лумумбы, которая тоже стола в планах на будущий год. Погода пока позволяет дорожникам работать, не нарушая технологий. Завершить укладку новенького асфальта должны до конца недели.