Под Волгоградом парень на «девятке» врезался в столб и погиб

В Волгоградскую область подкралась зима, на дорогах появилась гололедица, а водители еще не все успели перестроиться на зимнее вождение. Отсюда и большое число авария на дорогах. Так, за минувшие сутки в Волгоградской области в ДТП погибли три человека. Двое на трассе «Волгоград-Саратов», еще один в Суровикинском районе. Причем все молодые парни.

В Суровикино 23-летний молодой человек на «ВАЗ-21093» мчался ночью 16 ноября по городу, и в темноте не справился с управлением на улице Шоссейная. Машина практически на полной скорости влетела в опору ЛЭП. От полученных травм водитель скончался сразу.

А перед этим – в 20.30 – в Калачевском районе в жесткой аварии пострадали 19-летний и 17-летний парень. Причем оба были за рулем.

- 19-летний молодой человек на «ВАЗ-2114» ехал по улице Революционной, на пересечении с улицей Маяковского он не справился с управлением и врезался в «шестерку», за рулем которой был 17-летний мальчишка, естественно, без водительского удостоверения. К счастью, подросток не пострадал, а вот виновника ДТП с травмами увезли в больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.