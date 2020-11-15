Мороз до 13 градусов, штормовой ветер и метель: волгоградцев ждет зимнее начало недели

В Волгоградскую область пришла зима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало новой рабочей недели окажется для волгоградцев по-настоящему зимним. Ожидаются все прелести и недостатки холодного времени года. 16 ноября в Волгограде и области будет облачная с прояснениями погоду. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На западе региона ночью выпадет снег. Днем будет идти мокрый снег, поэтому возможно его налипание. На летней резине автомобилистам ехать по таким дорогам уже нельзя – это опасно для них и окружающих. Уже надо ездить на шиповках, а всем людям готовить зимнюю одежду, а не демисезонную.

Ветер юго-восточный с порывами до 21 метров в секунду. В западных районах начнется метель. По Волгоградской области температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, местами до минус 13. Завтра днем от минус 5 до 0.

В Волгограде в ночь с воскресенья на понедельник также будет холодно – минус 5-7 градусов. Завтра днем – от 2 градусов мороза до 0.