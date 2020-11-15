Волгоград, Камышин и Волжский снова в антилидерах по приросту коронавирусных пациентов

15 ноября положительные результаты анализов получили 224 жителей Волгоградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 15 ноября 224 новых случая коронавируса были подтверждены у жителей 18 городов и районов. При этом больше половины из них приходятся на Волгоград, Волжский и Камышинский район – 158 пациентов с ковидом. Областной центр по-прежнему возглавляет неприятный рейтинг прироста – 115 человек подхватили вирус. В Волжском 17 жителей заболели, в Камышинском районе – 26.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 15 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Городищенском районе 15 ноября коронавирус подтвердился у 13 человек, в Жирновском – у 11. 9 заболевших в Еланском районе, в Киквидзенском и Михайловском – по 6. В Светлоярском районе положительные тесты пришли на 5 пациентов. 4 жителя заразились ковидом в Урюпинском районе, в Среднеахтубинском – 3, в Николаевском и Новоаннинском – по 2. По 1 новому случаю COVID-19 выявлено в Дубовском, Котовском, Нехаевском, Октябрьском и Руднянском районах.

Вачи нашли коронавирус у 3 малышей первого года жизни. Заболели 6 детей от 1 года до 6 лет. Прирост пациентов и среди школьников – 16 учащихся в возрасте от 7 до 14 лет теперь не делают уроков, а лечатся от ковида. Подхватили вирус 13 подростков 15-17 лет. Молодые волгоградцы в возрасте от 18 до 29 лет обычно болеют не массово. Но сегодня среди них 42 человека с положительными тестами. Узнали о неприятном диагнозе 34 пациента 30-49 лет. Еще больше новых пациентов среди старшего населения Волгоградской области. 79 заболевших в возрасте от 50 до 64 лет и 31 человек заразился старше 65 лет.