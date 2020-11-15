В Волгоградской области коронавирус стал причиной гибели четырех женщин

В Волгоградской области коронавирус убил уже 248 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает убивать жителей Волгоградской области. Число жертв пандемии достигло 248. 15 ноября COVID-19 стал причиной смерти у четырех женщин, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Несмотря на все старания медиков, спасти их не удалось.

Ковид уносит жизни не только пожилых пациентов, но и молодых. В Волгоградском областном клиническом наркологическом диспансере, где развернуты койки для пациентов с коронавирусом, скончалась 46-летняя жительница Октябрьского района. При первых симптомах болезни они обратилась в поликлинику, где ей назначили амбулаторное лечение. Однако положительной динамики не было, тогда врачи приняли решение о госпитализации. Но время было упущено. У женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

94-летняя волгоградка оказалась в 7-й больнице с подозрением на хирургическую патологию. В стационаре у нее выявили коронавирус и перевели в инфекционное отделение. Пожилая жительница Волгограда страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Жительницу Камышинского района скорая помощь привезла в тяжелом состоянии в 4-ю клиническую больницу. Дату и способ заболевания коронавирусом у пациентки медики установить не смогли. При поступлении у нее был ковид с двусторонним воспалением легких. У 74-летней женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной и кроветворной систем.

Также в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и коронавирусом в реанимации оказалась 71-летняя волгоградка. Ее госпитализировали в 3-ю клиническую больницу. Когда и как она заболела, врачи не определили. У нее были проблемы с сердечно-сосудистой системой.