Два парня погибли на трассе под Волгоградом в лобовом столкновении «двенашки» и «ГАЗели»

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Минувшей ночью на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Волгоградской области в страшной аварии погибли два молодых парня. 19-летний водитель «ВАЗ-21120» ехал в сторону Саратова по магистрали в Камышинском районе. На ночной дороге автомобилист, чей стаж вождения был менее двух лет, выехал на встречную полосу. Он не увидел вовремя, что в обратном направлении двигался почтовый фургон «ГАЗель NEXT». Столкновение лоб в лоб произошло в 2.29 в пяти километрах от границы с Саратовской областью, рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД. В результате ДТП до приезда скорой помощи погибли водитель «двенашки» и его 20-летний пассажир. Они проживали в Камышине.

29-летний водитель «ГАЗели», который живет в Татарстане, не пострадал. В МВД добавили, что асфальт в ночное время суток на трассе был сухим и без каких-либо дефектов.