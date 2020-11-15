Ударил молотком: в Волгограде студент из Йемена проломил голову своему земляку

Два студента из Азии оказались друг другу не товарищами в Волгограде Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде произошел конфликт двух студентов из Йемена. Молодые люди обучаются в Волгоградском государственном техническом университете. Но что-то друг с другом не поделили. Да так, что один проломил другому череп. Все произошло вечером 12 ноября в комнате общежития. Один из иностранных студентов позвал другого к себе в гости, чтобы выпить. И не чаю, а что-то покрепче. Но угощения гость не дождался. Хозяин комнаты посадил своего земляка за стол, а сам встал у него за спиной, схватил молоток и ударил им по голове сидевшего, сообщила «КП-Волгоград» заместитель руководителя Следственного отдела по Ворошиловскому району СУ СКР по Волгоградской области Альбина Мальсагова. Подозреваемый явно готовил покушение.

Напавшего студента из Йемена полицейские задержали. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время для него изберут меру пресечения. А потерпевший молодой человек из азиатского государства с черепно-мозговой травмой оказался в больнице. Медики сделали ему операцию. Состояние оценивается как стабильное.