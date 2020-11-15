Снег, туман и гололед: МЧС предупредило волгоградцев об ухудшении погоды

Дороги могут обледенеть, также на них снизится видимость Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице становится все холодней. С понижением температур в Волгоградской области все чаще возможны осадки, которые могут доставить хлопот жителям. «КП-Волгоград» рассказали в региональном Главке МЧС, что 15 ноября в Волгоградской области местами пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Также в отдельных районах туман и гололедно-изморозевые явления. Так что будет скользко. Водителям пора переобувать свои машины в зимнюю резину. Аккуратней надо быть и пешеходам. Также в воскресенье неприятный ветер, который дует с востока с порывами до 18 метров в секунду. Шаткие конструкции и деревья могут представлять опасность.

По области температура воздуха сегодня днем от минус 3 до плюс 2 градусов. В Волгограде воскресенье температура воздуха будет от 0 до плюс 2 градусов.

В МЧС добивали, что при возникновении предпосылок и фактов чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 101.