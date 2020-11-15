Врезался в дерево, машина загорелась: в Волгограде водитель погиб в жутком ДТП

Жуткая авария случилась ночью, 14 ноября, в Красноармейском районе Волгограда. 44-летний водитель машины «ВАЗ-21065» ехал по улице Гремячинской в 3.30. Время позднее, автомобилей на дорогах почти нет. Однако мужчина вдруг потерял контроль над машиной, ее повело. В итоге «шестерка» влетела в дерево и загорелась. К сожалению, спасти водителя не удалось, он скончался на месте, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

2 человека пострадали в ДТП в Дзержинском районе Волгограда. В 11.35 59-летний мужчина за рулем «Renault Duster» выезжал с Третьей Продольной в сторону проспекта Жукова. Он должен был уступить дорогу другим автомобилям, но не сделал этого. Французская иномарка столкнулась с «Ладой Грантой». Травмы получили 47-летний водитель и 67-летняя пассажирка отечественного авто. Скорая увезла их в больницу.