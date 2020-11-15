В Волгограде едва не сгорело кафе «Денвер»

В субботу спасатели по тревоге приехали в бургерную Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном районе Волгограда накануне, 14 ноября, едва не загорелось кафе. На пульт спасателей в 14.21 поступило сообщение о пожаре на улице Советской. На место происшествия экстренно выехали расчеты 3-й пожарно-спасательной части. Уже спустя 4 минуты они осматривали кафе, откуда поступил вызов. Но огня в помещении не было. Оказывается, на кухне заведения общепита замкнула проводка в щитке размером 3 на 2 метра, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Был запах гари, а воспламениться оборудование не успело. Погибших и пострадавших нет. Но теперь специалистам придется выяснить, по какой причине произошло короткое замыкание.

В социальных сетях волгоградцы делились видео с места инцидента. Оказалось, что пожарные спасли кафе «Денвер» в центре города.