Под Волгоградом мужчине светит срок за кражу чужой банковской карты

Полицейские Камышина возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, который украл у малознакомого человека банковскую карту. Причем сделал это обманным путем. Затем потратил с нее все деньги и спокойно гулял на свободе. Сразу после заявления о краже его объявили в региональный розыск, составили описание, основные приметы, но оперативно поймать так и не смогли.

Лишь в эти дежурные сутки сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования города увидели схожего по приметам камышанина.

- Неработающий местный житель был задержан сотрудниками Росгвардии и передан для дальнейшего разбирательства прибывшим сотрудникам полиции, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной Росгвардии.

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах преступления.