Под Волгоградом в аварии пострадал 26-летний скутерист

Около двенадцати часов 13 ноября в больницу Калача-на-Дону госпитализировали 26-летнего местного жителя с травмами, которые он получил в результате аварии. Мужчина катался на скутере и пострадал по вине невнимательного 54-летнего водителя «Рено Логана».

Как установили сотрудники ГИБДД, в тот день автомобилист выезжал в обочины от дома №122 по улице Октябрьской. Он стал разворачиваться на проезжей части, не убедившись, что она пустая. В этот момент по дороге со стороны улицы Краснознаменской в сторону улицы 9 Мая мчался скутерист. Он не успел притормозить и объехать машину, в итоге произошло столкновение.

Отметим, что за минувшие сутки на трассах Волгоградской области зарегистрировано пять аварий с пострадавшими.

- За дежурные сутки подразделениями ГИБДД выявлено 625 нарушений ПДД, задержано 22 нетрезвых водителя, - добавили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.