В Волгограде и Волжском больше сотни заболевших коронавирусом

Новые случаи зафиксировали в 18 районах области Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронаврусная инфекция быстро распространяется по территории Волгоградской области в осенний период. Прирост на 14 ноября – сразу 224 заболевших, всего заразились больше 21 тысячи человек. Несмотря на ограничительные меры, масочный и перчаточный режимы, в Волгограде всегда большое число новых случаев. Сегодня ковид нашли еще у 82 горожан, в Волжском – у 24.

География распространение коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Также коронавирус свирепствует в 18 районах области. Только в Котельниково зарегистрировали 18 случаев, в Ленинске – 17, в Даниловке – 16, Кумылжинском районе – 15, Камышине – 13, Средней Ахтубе – 19, в Городище – 9. Статистика довольно тревожная, однако в холодный период в целом возрастает риск вспышек.

В списке районов также Старополтавский, Чернышковский, Михайловский, Суровикинский, Быковский, Еланский, Жирновский, Киквидзенский, Котовский, Руднянский, Фроловский.

Людям советуют поберечь себя и в общественных местах всегда использовать средства индивидуальной защиты.