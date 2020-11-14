Три женщины и мужчина из Волгоградской области скончались от коронавируса за сутки

Каждый день регистрируют несколько сотен новых случаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

14 ноября 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 4 жертвах коронавирусной инфекции за сутки. Всего в регионе скончались 244 человека. К сожалению, болезнь уносит жизни довольно молодых волгоградцев. 42-летняя жительница Камышина умерла в ГБУЗ «ГБ №1» от двусторонней пневмонии, также у нее были проблемы с сердцем.

В Жирновском районе скончался 57-летний мужчина. Он обратился в больницу на третий день после инфицирования. Его лечили амбулаторно, затем состояние ухудшилось, госпитализировали в ГУЗ «Жирновская ЦРБ». У погибшего были проблемы с эндокринной системой. Умерла и 67-летняя волгоградка, обратившаяся в больницу на четвертые сутки. Также первое время принимала препараты дома, но динамика была отрицательная. Ее положили в ГБУЗ «ВОКНД» с поражением легких, хроническими заболеваниями эндокринной и мочевыделительной систем, а также органов дыхания.

Четвертой жертвой COVID-19 стала 84-летняя волжанка. Женщина попала в ГУЗ «ГКБ №3», но из-за тяжелого состояния ее не смогли спасти.