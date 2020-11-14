Более сотни врачей и фельдшеров уехали работать в села и отдаленные города Волгоградской области

С начала 2020 года в больницы и медпункты отдаленных населенных пунктов Волгоградской области уехали работать 119 медиков. Так в регионе реализовываются госпрограммы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Среди них 56 педиатров, терапевтов, акушеров, анестезиологов, хирургов офтальмологов, дерматологов и других специалистов, которые очень востребованы у населения. Половина отправились в села и хутора,

К своим обязанностям по программе «Земский фельдшер» приступили 63 фельдшера, 43 из которых отправились по госпрограмме работать в труднодоступные территории, получив 750 тысяч рублей в качестве поддержки, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что в малых населенных пунктах ежегодно строятся ФАПы, в которых есть все необходимое оборудование для оказания первичной медицинской помощи. Отметим, что уже сейчас готовят186 = специалистов по направлениям «Лечебное дело» и «Сестринское дело».