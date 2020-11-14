Испанец пытался через суд вывезти 6-летнюю дочь из Волгограда

Суд запретил иностранцу забирать ребенка к себе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводский районный суд разрешил спор между родителями 6-летней девочки из Волгограда: отец хотел забирать дочь в Испанию, где сам проживает, но служитель Фемиды разрешил встречи только в России и общение по видеосвязи. Как следует из материалов дела, супруги развелись в 2019 году, ребенок остался проживать с матерью. Однако отец не смирился с этим обстоятельством и подал в суд.

- Несовершеннолетняя дочь, которая испытывает глубокую привязанность к нему, проживает вместе с матерью, а он не имеет возможности её навестить, так как ответчик препятствует его общению с дочерью, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Несмотря на все старания, испанцу не удалось добиться своего в силу возраста ребенка. Но по решению судьи он имеет право приехать в Волгоград, общаться с дочерью по субботам с трех часов дня до семи вечера, также звонить каждый день через WhatsApp или Skype. Решение суда в законную силу не вступило.