В Волгограде благоустроят пешеходный участок на улице имени Дзержинского

В рамках областного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Волгограде уже в 2021 году благоустроят пешеходный участок улицы Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда. Уже выбрали подрядчика: все работы по облагораживанию участка, который не ремонтировали полвека, выполнит «Гринпарк».

- Участок расположен между Дворцом культуры Тракторозаводского района и домом № 24 по улице Дзержинского, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии. - Это станет очередным этапом реконструкции, предусматривающей полное обновление прогулочной зоны улицы Дзержинского от Дворца культуры до проспекта Ленина.

Как только наступят благоприятные погодные условия, на площади более шести тысяч квадратных метров высадят новые деревья и кустарники, уложат тротуарную плитку, сделают новое освещение и водопровод для полива, поставят скамейки.