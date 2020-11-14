Под Волгоградом в ДТП пострадал 12-летний мальчик и его бабушка

Перевернутую «Мазду» очевидцы обнаружили 13 ноября около семи часов вечера в Урюпинском районе Волгоградской области. В салоне находились три человека, все были живы, но нуждались в медицинской помощи. На место приехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. В больницу с серьезными травмами госпитализировали 12-летнего мальчика и 61-летнюю женщину. 63-летнему водителю помощь оказали на месте, а сотрудники полиции выяснили обстоятельства аварии.

- По предварительным данным, на 28 километре автодороги «Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская» 63-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда 6», двигаясь со стороны Урюпинска в сторону поселка Новониколаевский, не справился с управлением, выехал на левую обочину и совершил опрокидывание, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что за минувшие сутки на трассах региона произошло четыре аварии с пострадавшими.