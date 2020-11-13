В Волгограде скончался главный финансист МВД

Александру Никитину было всего 46 лет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция скорбит по скоропостижно ушедшему из жизни коллеге. 13 ноября 2020 года в региональном главке МВД сообщили о преждевременной кончине начальника Центра финансового обеспечения. Полковнику внутренней службы Александру Никитину было всего 46 лет.

Уроженец Ростовской области пришел на службу в полицию 25 лет назад. Сначала работал в родном регионе инспектором финансово-планового отдела, затем занимал руководящие должности в главках полиции Ростовской и Волгоградской областей. Год назад возглавил Центр финансового обеспечения регионального главного управления МВД. Неоднократно был отмечен наградами.

Руководство и личный состав волгоградской полиции выражают соболезнования родным и близким Александра Никитина. Редакция «Комсомольской правды» также присоединяется к соболезнованиям семье, друзьям и коллегам.