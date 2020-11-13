16 ноября оставят без света три района Волгограда

Электрики будут устанавливать счетчики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе очередной локальный блэкаут ожидает жителей Кировского района Волгограда. В субботу, 14 ноября 2020, энергетики вырубят электричество в частном секторе на время, пока будут устанавливать электросчетчики. Делать это теперь должны не сами жители, а ресурсники, притом бесплатно. А в опубликованном компанией «Россети Юг - Волгоград» графике отключений на понедельник значатся сразу три района Волгограда. 16 ноября снова обесточат отдельные жилые массивы Кировского, а также Краснооктябрьского и Ворошиловского районов. Там тоже будут ставить приборы учета и ремонтировать оборудование.

Как рассказали «КП-Волгоград» в РСО, 14 ноября 2020 на весь день с 9 до 17 часов без света останутся дома частного сектора в Кировском по адресам: улицы Гастелло, №3-7, 2-6; Радищева, №1-7, 2-8; Серафимовича, №1-7, 2-8; Шлюзовая, №1-7, 2-8; переулки Дубовский, №1-3, 2-4; Добролюбова, дома №1-5, 2-6; Сухореченский, №1-5, 2-8.

В понедельник, 16 ноября 2020, жители Кировского снова будут сидеть без света с 9 утра до 17.00, но теперь затронут отключения дома на трех улицах - Одоевского №65; Быстрова, №74 и 76, а также Подольской, №1.

В этот же день и в то же время станут коммунальными страдальцами жители частника в Ворошиловском. Не будет электроэнергии с 9 до 17 часов по адресам: улица Азизбекова, 32-48; Боровского, 16-32, 19-45; Грановитая, №33-61, 24-60; Сафонова, 16-44 и 15-31; Малыгина, 16-32, 15-31; микрорайон «Яблонька». Также в понедельник с 9 до 17.00 обесточат частник у Мамаева кургана на Красном. Затронет улицы Белинского, дома 1а,1-15,4-14 и на одноименной площади №5/1, 5/2, 5/3; Лермонтова, №5-29; Мичурина, №63а, 63-75, 64-76; Просторную, №4-28,3-23; Чайковского, №37-65,44-66.