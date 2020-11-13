На доме Николая Максюты установят мемориальную доску

Николая Максюту проводили с почестями. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Депутаты городской Думы Волгограда оперативно приняли решение увековечить память экс-губернатора Волгоградской области Николая Максюты, который ушел из жизни 1 ноября. На доме, где жил бывший глава региона, появится мемориальная доска. Установят ее в центре города на доме №31 по улице Чуйкова.

Напомним, инициатором увековечивания памяти Николая Максюты стал губернатор нынешний – Андрей Бочаров. Его поддержали общественники и накануне в гордуму поступило решение специальной комиссии. Как сообщили «КП-Волгоград» в городском парламенте, голосовали депутаты заочно. Установят доску на доме, где жила семья экс-губернатора, в ближайшее время.

Напомним, Николай Максюта много лет проработал на судостроительном заводе, прошел путь от мастера до гендиректора. Был депутатом горсовета, трижды избирался на пост губернатора - 13 лет руководил областью. После заседал в Совете Федерации. В 2013-м году стал Почетным гражданином региона. Похоронили Николая Кирилловича рядом с супругой, которая скончалась на три недели раньше, на кладбище Красноармейского района. Проводили с особыми почестями.