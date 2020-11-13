В Волгограде взлетели цены на сахар, картофель и яйца

В этом году плохой урожай овощей, потому цены в магазинах поползли вверх. Фото: Евгения ГУСЕВА

Октябрь принес волгоградцам не только вспышку коронавируса и перебои с лекарствами, но еще и рост цен на продукты. Несмотря на то, что осенью сезонные овощи традиционно дешевеют, в этом году все наоборот. Именно сейчас в Волгоградской области подорожали картофель, яйца, подсолнечное масло, свекла, а за ней и сахар.

Кстати, сахар поднялся в цене больше всего – за месяц стоимость взлетела на 26,8%. Подорожал на 12,5» и картофель. Да и вообще почти все овощи стали дороже в среднем на 9,7%. Например, свекла подорожала на 19,5%, помидоры – на 19,2%, лук репчатый – на 10,5%, а огурцы – на 27,3%.

Неурожай овощей тут же сказался и на других продуктах. Так, масло подсолнечное поднялось в цене на 8,6%, хлеб – на 0,8-1,0%. Яйца тоже подорожали – на 10,6%. Растут цены и на фрукты, которые так советуют нынче употреблять для поднятия иммунитета: груши – на 12,9%, апельсины стали дороже на 2,6%, виноград – на 1,6%,

Эти данные приводят в Волгоградстате. При этом уверяя, что инфляция небольшая: цены на продовольственные товары выросли в целом на 1,4%, на непродовольственные – на 0,7%.

Инфографика Волгоградстата.

Ну и по традиции в октябре подорожали зимние вещи. Детские куртки выросли в цене на 2,3%, детские сапожки – на 3,3%, женское пальто – на 1,4%, головные уборы для взрослых - 3,1-3,2%.

Подорожали также телевизоры – на 4,3%, компьютеры – на 3,2% и смартфоны – на 1,4%.