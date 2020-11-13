За что могут удалить с поля и назначить пенальти: Ротору рассказали о нововведениях в футбольных правилах

Фото: СК "Ротор"

Во время каждого футбольного матча на поле почти каждый игрок недоволен различными решениями арбитров. В текущем сезоне Российской премьер-лиги уже неоднократно судьи были отстранены от работы. Клубы жалуются. «Ротор», напомним, обращался в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить судейство в матче с «Локомотивом». А теперь сами рефери посетили волгоградский клуб, пока в играх наступила пауза в связи с выступлением сборных. На стадионе «Зенит» с футболистами и тренерами встретился известный в прошлом волгоградский судья Эдуард Малый. Сейчас он работает на матчах всех российских лиг инспектором.

Во время разговора с командой Эдуард Малый обратил внимание на тонкости нововведений в футбольных правилах. В частности, на изменения ввода мяч в игре от ворот. После первого касания игроки могут принимать мяч и внутри штрафной. Также игроки и тренеры рассмотрели примеры спорных эпизодов с офсайдами, грубой игрой, ударами локтями в голову. Моменты были подготовлены из международных матчей, а не премьер-лиги. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», в конце семинара футболисты и тренеры могли задать Эдуарду Малому вопросы. Всех интересовало, справедливо ли в 14-м туре РПЛ в матче с «Арсеналом» две желтые карточки получил Азат Байрыев. Бывший рефери и, кстати, экс-голкипер «Ротора» Малый ответил, что сможет дать свою оценку только после просмотра нарушений правил капитаном сине-голубых.