В сквере у «Гасителя» в Волгограде специалисты высадили ели и сосны

Фото: Администрация Волгограда

В центре Волгограда у памятника пожарному кораблю «Гаситель» продолжается обновление территории. Подрядная организация приступила к заключительному этапу благоустройства сквера на берегу Волги. Специалисты сегодня, 13 ноября, начали высаживать деревья и кустарники. В зеленой зоне парка появились 19 елей, сосен и можжевельника. Об этом рассказала инженер подрядной организации Екатерина Ефремова.

- Деревья высаживались закрытым комом, чтобы они лучше прижились при нынешней погоде, - отметила Екатерина Ефремова. – На территории парка установлена автоматическая система полива для ухода за насаждениями.

Также на территории сквера рабочие уложили 1166 квадратных метров рулонного газона, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. В ближайшее время парк у «Гасителя» площадью 2000 квадратным метров будет полностью готов. Ранее подрядчик установил уличную спортивную площадку и 20 тренажеров, на которых могут заниматься как начинающие, так и опытные атлеты. Строители смонтировали в сквере системы освещения и видеонаблюдения.