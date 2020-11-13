В 2021-м волгоградским бюджетникам поднимут зарплаты

Запрлаты бюджетников проиндексируют с повышением МРОТ. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 13 ноября, волгоградские парламентарии рассмотрели проект закона о бюджете Волгоградской области на 2021 год. Надо сказать, что в документе предусмотрено увеличение расходов сразу по нескольким направлениям. В том числе и на выплаты детям, на жилье сиротам, на помощь пожилым людям, и на увеличение зарплат бюджетников.

Да, бюджетникам в следующем году поднимут зарплаты. Правда, не намного. Как уточняют в пресс-службе Волгоградской облдумы, зарплаты пересчитают с учетом повышения МРОТ.

А вот расходы на соцподдержку населения вырастут более, чем на 2,2 миллиарда по сравнению с этим годом, и составят 22,5 миллиарда рублей.

- Например, 1 миллиард рублей в проекте бюджета-2021 заложили на бесплатное питание учеников начальной школы и льготников из числа ребят 5-11 классов. Всего же «детский бюджет» - деньги на поддержку семей с детьми в 2021 году достигнет порядка 46,6 миллиардов рублей, - уточняют в Волгоградской облдуме.

Почти 570 миллионов рублей планируют выделить на обеспечение жильем детей-сирот, это на 230 миллионов больше прошлогодних параметров. На полмиллиарда (до 6,7 миллиардов рублей) увеличат и затраты в рамках нацпроекта «Демография», - это деньги на выплаты при рождении детей, на строительство детсадов и спортивных объектов.