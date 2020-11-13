В Волгограде горе-мамашу заставили вернуть президентские выплаты на ребенка

Волгоградец в одиночку воспитывает 12-летнюю дочь, а президентские выплаты почему-то получила мать девочки, которая в воспитании ребенка вообще не участвует. Как так получилось? С этим вопросом отец школьницы и пошел в прокуратуру.

Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что в мае 2020-го мать 12-летней обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о предоставлении ей единовременной выплаты на ребенка. Напомним, согласно указу президента РФ, всем семьям, в которых имеются дети в возрасте от 3 до 16 лет, выплатили пособия в размере 10 тысяч рублей. Женщина приобщила к заявлению документы на ребенка и получила 20 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужды. А, когда отец девочки пошел за пособием, ему уже отказали – ведь выплаты даются на семью

Вот только родители развелись еще в 2014 году. По решению суда девочку воспитывает отец, а мамаша с дочкой вообще не общается. Более того, ее несколько раз привлекали к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

- На защиту интересов несовершеннолетней встал прокурор Волгограда: он обратился в суд с требованием взыскать с женщины незаконно полученные пособия в размере 20 тысяч рублей. Суд эти требования удовлетворил в полном объеме. Кроме того, прокуратура инициировала проверку на предмет наличия оснований для лишения женщины родительских прав на дочь, - добавляют в ведомстве.