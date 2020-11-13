В Волгограде и Камышине выявлено более ста новых случаев коронавируса, в Волжском – ни одного

Чаще продолжают заболевать волгоградцы старшего возраста Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 13 ноября коронавирус был выявлен у 226 человек. Наибольший прирост новых случаев зафиксирован в Волгограде. В областном центре сегодня 78 человек официально начали борьбу с ковидом. А во втором по величине городе региона, в Волжском, в пятницу затишье – ни одного нового пациента с COVID-19. Зато сложная обстановка продолжается в Камышинском районе, где с каждым днем все большее число жителей заболевают коронавирусом. Сегодня там 36 случаев заражения. Всего ковид 13 ноября выявлен в 23 районах Волгоградской области.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 13 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Ленинском районе 20 жителей получили положительные тесты на COVID-19, в Михайловском – 11. По 10 человек заболели в Городищенском и Жирновском районах. 7 пациентов с ковидом в Даниловском районе. В Еланском, Николаевском, Палласовском и Среднеахтубинском районах по 6 жителей с коронавирусом. В Старополтавском районе 5 пациентам врачи поставили неприятный диагноз. В Урюпинском и Чернышковском по 4 человека подхватили вирус. В Быковском, Кумылженском и Светлоярском районах по 3 заболевших, в Калачевском – 2. По 1 новому случаю ковида в Котельниковском, Котовском, Новоаннинском, Новониколаевском, Серафимовичском и Фроловском.

Больше всего новых заболевших в Волгоградской области в возрасте от 30 до 49 лет – 73 человека. 62 жителя с положительными тесами от 50 до 64 лет. Подхватили вирус 42 пенсионера старше 65 лет. Заболел ковидом 1 грудничок первого года жизни и 5 детей 1-6 лет. Значительный прирост заразившихся школьников 7-14 лет – 19 ребят и девчат. Диагностировали медики коронавирус у 12 подростков 15-17 лет и у 12 волгоградцев 18-29 лет.