Волгоградец сел в тюрьму за мошенничество на 694 миллиона

Волгоградец стал миллионером, обманув десятки людей, и вину за собой не признал Фото: Алексей ФОКИН

Волгоградец Дмитрий Зацаринный отправился за решетку за мошенничество в особо крупном размере. 15 лет назад – в августе 2005 года – он решил стать брокером. Свои услуги он начал предлагать жителям Волгограда и области. Якобы схема проста и невероятно прибыльная. Люди отдавали ему свои деньги для операций с ценными бумагами, через некоторое время вкладчики должны были получить вложения с процентами. Только у затейливого финансиста даже не было оформленной брокерской фирмы, действовал он как физическое лицо. Да и получаемые деньги тратил не на акции, а на собственные нужды. Сумма накопилась огромная. Зацаринный обманул 54 человека на 694 миллиона рублей.

Когда мошенником заинтересовались полицейские, он как в воду канул. Его розыск велся с 2008 по 2012 годы. Центральный районный суд Волгограда 28 июля этого года признал ранее судимого 50-летнего волгоградца виновным. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, вину мошенник не признал и оспорил решение. Но Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор первой инстанции. Собравший с волгоградцев 694 миллиона проведет в колонии общего режима 10 лет. Приговор вступил в законную силу.