В Волгоград поступит японское лекарство от коронавируса

Появится ли этот препарат в свободной продаже в аптеках, пока неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совсем скоро в Волгограде появится новейшее японское лекарство от коронавируса. На сайте госзакупок уже появился лот на поставку в Волгоградскую область «коронавира» (фавипиравир) на сумму более 14 миллионов рублей. Заказчиком выступает компания «Волгофарм», и, как следует из документации, представленной на сайте госзакупок, в регион поступит 2400 упаковок этого японского лекарства.

Путем несложных подсчетов можно определить, что закупочная цена за одну упаковку этого лекарства составляет 5830 рублей. Напомним, что буквально на днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что им удалось в четыре раза снизить цену на отечественный препарат от коронавируса: стоимость одной таблетки теперь составляет 100 рублей (и 5 тысяч за упаковку).

Кстати, одновременно на сайте Госзаупок появилось еще несколько лотов на закупку лекарств компанией «Волгофарм» - все они из списка назначений при коронавирусе: на 48,6 миллионов препарата «Апиксабан», Гидроксихлорохин (на 2,6 миллиона рублей), Ривароксабан (на 29,5 миллиона рублей).